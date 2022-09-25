Херсон, 25 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Меры безопасности после обстрела киевскими боевиками центра Херсона будут усилены в Херсонской области. Об этом 25 сентября рассказал председатель правительства региона Сергей Елисеев, его слова приводит пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правоохранительных органов Херсонской области заявил, что удар по гостинице в центре Херсона был нанесён киевскими нацистами по разведывательным данным и наводке представителей НАТО.