Тункинский район, Бурятия, 25 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки огнеборцы вели работы по тушению двух лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

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Возгорания произошли 23 сентября в Закаменском районе, а также на территории Тункинского национального парка. Пройденная огнём площадь составила 12,8 га.

В результате очаг в нацпарке удалось ликвидировать. Второе возгорание к настоящему времени локализовано, ведутся работы по дотушиванию.

«С огнём сражались 154 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники», — отметили в ведомстве.