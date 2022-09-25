Москва, 25 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. 85% от месячной нормы осадков выпало в Москве за выходные дни, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть. Об этом 25 сентября сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

«До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение 1,5 суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО — 55 мм, ТиНАО — 50 мм, ЗАО — 48 мм, — отмечается в сообщении.

Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток».