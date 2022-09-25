Кызыл, , 12:43 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг потребовал организовать дополнительные «фильтры» для призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военкомат Кызыла. Тува Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

По его словам, даже если из районов привозят группу, то республиканский военкомат должен ещё раз провести проверку персонально по каждому человеку. Он при этом напомнил словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проведении частичной мобилизации без единой ошибки.

«Действительно, сейчас не время выяснять, как относились к системе бронирования редких специалистов, насколько быстро передавалась информация при увольнении и приеме сотрудников, допустим, на объектах ТЭК», — отметил руководитель субъекта.

Владислав Ховалыг призвал не «обезоруживать» предприятия жизнедеятельности, компании, занимающиеся перевозкой угля, продуктов питания для социальных учреждений и так далее.

При этом глава подтвердил информацию о том, что многие приходят в военкоматы сами, без повесток. Некоторые хотят мобилизоваться даже имея основания для освобождения.