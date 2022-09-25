Пекин, , 12:32 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Geely запустила серийное производство кроссовера Atlas L на базе разработанной совместно с Volvo платформы CMA. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Кроссовер Geely Atlas Сайт с сайта «За рулем»

Сборка новой модели запущена на заводе Geely в городе Нинбо. Перед запуском производства компания провела реконструкцию завода, инвестировав более 100 млн юаней (863 млн рублей). В компании отмечают, что большая часть работ выполняет роботизированными системами. Специалисты осуществляют контроль качества.

Кроссовер Atlas L создан на базе платформы CMA, разработанной Geely совместно со шведской компанией Volvo. Разработка началась в 2013 году, первые автомобили на этой платформе появились в 2017 году.

Geely Atlas L будет оснащаться двигателями мощностью 181 или 218 л. с. Стоимость новой модели в Китае составит от 140 до 180 тыс. юаней (1,2-1,5 млн рублей).

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