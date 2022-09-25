Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области жители Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР, продолжают голосовать на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом сообщает региональный Центр общественного наблюдения.

Голосование Vanderlindenma

Люди идут большим потоком. В городах региона продолжается выездное голосование. Также можно отдать свой голос на стационарных участках в Екатеринбурге. Они находятся на улице Крылова, 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы о воссоединении с Россией. Проходит голосование и в России, где сейчас находится часть жителей этих регионов.