Мелитополь, Бывш. УССР, , 12:30 — REGNUM Учения по форсированию Днепра на водохранилище имени В. И. Ленина, которое находится выше Днепровской ГЭС, провели вооружённые формирования нацистского киевского режима. Об этом 25 сентября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВСУ провели учения по захвату плацдарма на берегу Днепра. Это явно говорит о том, что в планах боевиков Зеленского — форсирование Днепра в районе атомной станции. Похоже, что от захвата ЗАЭС они не отказались», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогов указал, что киевские боевики провели свои учения по по форсированию Днепра на водохранилище имени В. И. Ленина, которое находится выше Днепровской ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько сценариев контрнаступления на территории Запорожской области разрабатывает в данный момент руководство киевских нацистов.