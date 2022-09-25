Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM На расширенном заседании мобилизационной комиссии Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкомов устранить нарушения инструкций министра обороны и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации.

Александр Дрозденко lenobl.ru

Как сообщили 25 сентября в пресс-службе губернатора, это требование гражданским и военным чиновникам необходимо выполнить оперативно и под личную ответственность.

Кроме того, по словам Дрозденко, Ленинградская область возьмёт шефство над воинскими подразделениями, сформированными из мобилизованных в регионе граждан, включая их материальное дополнительное обеспечение.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти региона помогут семьям мобилизованных, материально и морально, окружив их заботой и опекой.

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