Донецк, 25 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли два района Горловки натовскими снарядами. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:55 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Старомихайловку.