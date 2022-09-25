Херсон, Бывш. УССР, , 12:14 — REGNUM Удар ВСУ по Херсону — это реакция на высокую явку на референдуме, людям мстят. Об этом 25 сентября заявил первый зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

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«Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить», — отметил он на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.

Ранее ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При ракетном ударе погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.

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