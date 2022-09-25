Калуга, 25 сентября 2022, 12:18 — REGNUM Более 48 тыс. человек, 42,8% среднесписочной численности промышленного сектора региона — занято на сегодняшний день в машиностроительном комплексе Калужской области Среднемесячная начисленная заработная плата работников отрасли варьирует от 51 тыс. 238 до 73 тыс. 442 рублей. За семь месяцев регионом отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 181 млрд 77 млн рублей, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
В Калужской области машиностроение представлено производство готовых металлических изделий; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования. В списке почетных званий России есть звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» — это дань уважения всем работникам машиностроительной отрасли: представителям интеллектуальных профессий, разработчикам новых машин, конструкторам, инженерам, руководителям производств, квалифицированным рабочим и работникам вспомогательных областей, менее сложных, но не менее нужных специальностей.
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