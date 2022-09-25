Москва, 25 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других прибывших в России, и получивших её гражданство лиц до 45 или 50 лет предложил рассмотреть председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит 25 сентября пресс-служба СПЧ в своём телеграм-канале.

A.Savin Валерий Фадеев

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — сказал Фадеев.

При этом он подчеркнул, что не имеет ввиду немедленную мобилизацию натурализованных жителей других стран, так как это являюсь бы дискриминацией по отношению к ним.

Также глава СПЧ напомнил, что в Израиле, в который после объявления о частичной мобилизации уехала часть граждан РФ, репатрианту дается один год на обустройства на новом месте и после этого он призывается в израильскую Армию обороны вне зависимости от возраста.

«Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас. В ближайшее время рассчитываем провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что более 2 млн фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тыс. — о проведении референдумов.