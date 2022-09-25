Оренбург, 25 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей активно голосуют в Оренбургской области на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом сообщает облизбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Сегодня праздник! Рады, что этот день настал!» — поделилась с членами комиссии участница референдума в Сорочинском городском округе.

А в Адамовском районе свой голос отдала одна из жительниц Горловки. Члены комиссии референдума сообщили ей, что принимают меры по обеспечению тайны голосования. На что гражданка ответила: «Какая тайна? Я вам сразу скажу, мы всегда считали и считаем себя русскими! Так что, мой выбор другим и быть не может!».

Отметим, кроме выездного голосования отдать свой голос можно на четырёх участках. Три из них находятся в Оренбурге, а ещё один — в Оренбургском районе. Участки работают с 10:00 до 14:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.