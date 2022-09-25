Москва, , 11:56 — REGNUM Западные СМИ массово раздувают фейки о референдуме в Донбассе, заявил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это такой большой международный тренд — на наших глазах разворачивается, если можно так сказать, руками киевского режима … строится т. н. «электоральная Буча», — отметил он на брифинге ЦИК ДНР.

Он добавил, что в ведущих западных СМИ массово выходит огромное количество однотипных фейковых публикаций о голосовании на референдуме.