Абакан, 25 сентября 2022, 11:50 — REGNUM В Хакасии годовой рост цен на непродовольственные товары в августе продолжил замедляться. Этому способствовало в том числе снижение цен на древесину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Пиломатериалы
Пиломатериалы
Андрей Перцев 1967

Отмечается, что благодаря ограничению экспорта выросло предложение пиломатериалов внутри страны. Так, за год подешевели обрезные доски, падение цен ускорилось на древесно-стружечные плиты.

«Затраты производителей мебели на пиломатериалы снизились. В итоге в Хакасии замедлился рост цен на мебель. Дополнительным фактором стало ослабление спроса у покупателей после весеннего всплеска», — отметили в учреждении.

Кроме того, благоприятно на ценах на непродовольственные товары отразилось налаживание поставок через параллельный импорт и укрепление рубля во втором квартале. Замедлился рост цен на электронику, бытовую технику, парфюмерию и так далее.

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