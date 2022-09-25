Абакан, 25 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Хакасии годовой рост цен на непродовольственные товары в августе продолжил замедляться. Этому способствовало в том числе снижение цен на древесину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Андрей Перцев 1967 Пиломатериалы

Отмечается, что благодаря ограничению экспорта выросло предложение пиломатериалов внутри страны. Так, за год подешевели обрезные доски, падение цен ускорилось на древесно-стружечные плиты.

«Затраты производителей мебели на пиломатериалы снизились. В итоге в Хакасии замедлился рост цен на мебель. Дополнительным фактором стало ослабление спроса у покупателей после весеннего всплеска», — отметили в учреждении.

Кроме того, благоприятно на ценах на непродовольственные товары отразилось налаживание поставок через параллельный импорт и укрепление рубля во втором квартале. Замедлился рост цен на электронику, бытовую технику, парфюмерию и так далее.