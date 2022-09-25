Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не намерен заниматься мрачными прогнозами, комментируя возможность превращения конфликта на территории б. УССР в третью мировую войну. Он заявил об этом 24 сентября на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Mid.ru Сергей Лавров

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее президент Сербии Александр Вучич заявил на полях ГА ООН, что нынешняя ситуация в мире может привести к очень большому конфликту.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия стран Запада в отношении России стали откровенным расизмом.