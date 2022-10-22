Мотыгинский район, Красноярский край, 25 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Мотыгинском районе Красноярского края правоохранители выясняют обстоятельства обрушения деревянного моста. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, утром 25 сентября при проезде грузового автмообиля Mercedes через реку Малая Слюдская произошло обрушение моста. В результате никто не пострадал.

«Возможно нарушение весовых нагрузок на сооружение, на данном мосту установлен знак 3.11 «Ограничение массы 20 тонн». В связи со сложившейся ситуацией движение по автодороге «Мотыгино-Широкий лог» стало невозможно», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работают инспекторы ГИБДД и дорожные службы.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в соседней Якутии. Как сообщало ИА REGNUM, мостовой переезд через реку Тектенге не выдержал гружёный углём автомобиль КАМАЗ и разрушился.