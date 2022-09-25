Херсон, Бывш. УССР, , 11:38 — REGNUM Удар по гостинице в центре Херсона был нанесён киевскими нацистами по разведывательным данным и наводке представителей НАТО. Об этом 25 сентября заявил представитель правоохранительных органов Херсонской области.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Удар по гостинице был явно нанесён при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что в администрации региона назвали этот ракетный удар ВСУ спланированным террористическим актом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны киевских нацистов на время проведения референдумов о воссоединении с Россией сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы.