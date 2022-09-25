Херсон, 25 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Удар по гостинице в центре Херсона был нанесён киевскими нацистами по разведывательным данным и наводке представителей НАТО. Об этом 25 сентября заявил представитель правоохранительных органов Херсонской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Удар по гостинице был явно нанесён при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что в администрации региона назвали этот ракетный удар ВСУ спланированным террористическим актом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны киевских нацистов на время проведения референдумов о воссоединении с Россией сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы.