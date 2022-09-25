Москва, , 11:32 — REGNUM Около 236 тыс. граждан ДНР проголосовали на территории РФ в рамках референдума, сообщила посол республики в Москве Ольга Макеева.

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«Если говорить о всей РФ, то за прошедших два дня на территории России проголосовало около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики», — отметила она в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Она добавила, что на территории посольства проголосовали более 1 тыс. граждан ДНР.

Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на референдуме в ДНР по вхождению в состав России за два дня составила 55,05%.