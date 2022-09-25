Москва, , 11:31 — REGNUM Власти Непала надеются, что в 2023 году президент России Владимир Путин сможет приехать в страны с визитом, включив посещение республики в свой график во время поездки на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Индию. Об этом 25 сентября рассказал непальский посол в РФ Милан Радж Туладхар.

Непал

«Пользуясь случаем, хочу передать наше самое тёплое приглашение президенту России Владимиру Путину», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Туладхар подчеркнул, что власти Непала рассчитывают на то, что глава Российского государства сможет посетить эту страну с визитом во время своего посещения Азии.

«Потому что Непал очень важен. И надеемся, что, когда господин президент будет направляться в Индию на саммит ШОС в следующем году, он сможет включить Непал в свой график. Это будет отличная возможность принимать президента Путина в Непале», — добавил непальский посол.

Кроме того, он отметил, что также в Непале ожидают визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в случае, если он поедет в Китай или Индию.

«Оба они (президент и глава МИД РФ — ред.) очень желанные гости в Непале», — заключил посол республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее непальский посол в РФ Милан Радж Туладхар рассказал, что ведёт переговоры о возобновлении прямых авиарейсов из Катманду в Россию.