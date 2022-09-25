Кызыл, , 11:31 — REGNUM В Туве за шесть месяцев 2022 года объём безналичных платежей вырос на 22%. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Всего за полгода местные жители рассчитались безналичным способом 65 млн раз (+18%) на общую сумму 86 млрд рублей (+22%). Средняя сумма покупки составила 1,3 тыс. рублей.

По словам управляющего отделением Олега Удумбара, местные предприниматели всё активнее устанавливают терминалы безналичной оплаты.

«В республике сейчас работает более 7 тыс. таких устройств. Это на 6% больше, чем в начале года. Кроме того, торговые сети для экономии на эквайринге активно подключаются к Системе быстрых платежей. Они практикуют оплату через QR-коды», — отметил он.