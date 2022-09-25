Луганск, 25 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Из-за участившихся обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны киевских нацистов на время проведения референдумов о воссоединении с Россией сотрудников МЧС ЛНР перевели на усиленный режим несения службы. Об этом 25 сентября рассказал журналистам глава МЧС республики Евгений Кацавалов.

Sovminlnr.ru МЧС ЛНР

«Личный состав МЧС переведен на усиленный вариант несения службы. Самое главное — это обеспечение безопасности людей, которые делают свой выбор», — сказал он.

При этом в ночь на 25 сентября бандеровские формирования обстреляли в ЛНР три города, в результате чего участковые комиссии в Алчевске эвакуировали в бомбоубежища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобильный мост на въезде в Энергодар был обстрелян киевскими нацистами в ночь на 25 сентября.