Вашингтон, 25 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) провела запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником NROL-91. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Robert Sullivan Delta IV-Heavy

Запуск прошёл 24 сентября с космодрома на военной базе ВВС США Ванденберг. Миссия проводилась в интересах национального управления военно-космической разведки США (NRO). В качестве полезной нагрузки использовался засекреченный спутник с обозначением NROL-91.

Эта миссия стала 10-м запуском ракеты Delta IV Heavy в интересах NRO. Этот тяжёлый носитель разработан компанией Boeing для запуска коммерческих спутников и спутников ВВС США.

Предыдущий запуск тяжёлой модификации ракеты Delta IV прошёл в апреле 2021 года. Тогда на орбиту был выведен разведывательный спутник с обозначением NROL-82.