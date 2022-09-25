Донецк, , 11:13 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Старомихайловку. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:58 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. ️10:55 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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