Катманду, , 11:10 — REGNUM Москва и Катманду могли бы создать механизм для взаиморасчетов в нацвалютах, по аналогии с создаваемым Россией и Индией. Об этом 25 сентября заявил посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.

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«Можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России», — отметил он в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сейчас имеются некоторые вопросы с банковскими операциями между двумя странами, «но я надеюсь, что это не будет большой проблемой».

Также Катманду надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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