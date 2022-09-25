Энергодар, Украина, 25 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Автомобильный мост на въезде в Энергодар был обстрелян киевскими нацистами в ночь на 25 сентября. Об этом 25 сентября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«ВСУ прошлой ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что удар бандеровцев пришёлся на боковую часть моста и подчеркивается, что в результате обстрела никто не пострадал, проезд по мосту остаётся открытым.

«Киевские власти продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре Запорожской области. Все действия направлены на то, чтобы любыми способами помешать референдуму о воссоединении региона с Россией», — добавляется в сообщении.

При этом указывается, что такие действия Киева только укрепляют желание жителей Запорожской области поскорее избавиться от нацистов и связать своё будущее с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Минеральному и Ясиноватой в ДНР ещё 12 снарядов.