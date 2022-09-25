Село Детчино, Калужская область, , 11:09 — REGNUM Наезд на отбойник совершил автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего жителя Брянской области в ночь на 25 сентября в районе посёлка Детчино Малоярославецкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Место дорожного происшествия Главное управление МЧС России по Калужской области

В результате дорожного происшествия два пассажира автомобиля 18- летний и 23-летние молодые люди погибли, водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.

В настоящее время на место ДТП прокурор Малоярославецкого района координирует действия правоохранительных органов. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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