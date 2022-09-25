Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Власти Петербурга запустили в мессенджере Telegram чат-бот, с помощью которого можно получить ответы на наиболее частные вопросы о проведении частичной мобилизации.

Telegram ISIS Иван Юдинцев © REGNUM

Для доступа к сервису нужно найти в «Телеграме» чат-бот spb_mob_bot или перейти в него по ссылке: https://t.me/spb_mob_bot и выбрать интересующие вопросы.

«Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации», — прокомментировал запуск чат-бота губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном пообещали, что чат-бот будет обновляться по мере поступления новой информации.

Напомним также, что жители Петербурга могут получить ответы на вопросы по частичной мобилизации по номеру «122».

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