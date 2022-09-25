Донецк, , 11:06 — REGNUM ВСУ выпустили по Минеральному и Ясиноватой еще 12 снарядов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️10:52 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Калининский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Калининский район Донецка

Читайте развитие сюжета: ВСУ обстреляли Горловку и Старомихайловку