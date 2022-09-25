Запорожье, Бывш. УССР, , 11:04 — REGNUM В Запорожской области 93% проголосовавших в первый же день на референдуме отдали свой голос за воссоединение с РФ. Данное исследование опубликовал Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).

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Социологический опрос проводился методом телефонного обзвона. В исследовании приняло участие 500 респондентов.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября включительно.

Вопрос о проведении референдума инициировали Общественные палаты ДНР и ЛНР, которые обратились к главам республик.

Вслед за жителями Донбасса за проведение референдумов и воссоединении с Россией выступили жители Запорожской и Херсонской областей.