Москва, , 11:01 — REGNUM Своё поражение нокаутом от российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика в поединке по правилам бокса прокомментировал 25 сентября другой российский спортсмен — Александр Емельяненко, в своём телеграм-канале.

Александр Емельяненко (справа) Thaifighter911

«Приношу извинения фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня… Больше так поступать не буду», — заявил 41-летний спортсмен-тяжеловес.

Также Александр Емельяненко указал, что намерен договориться о поединке-реванше и пообещал в нём победить своего оппонента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Дацик победил нокаутом Александра Емельяненко, в первом раунде поединка по правилам бокса, который проходил на «ЦСКА-Арене» в Москве.