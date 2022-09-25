Челябинск, , 11:01 — REGNUM Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей активно голосуют в Челябинской области на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом сообщает облизбирком.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

24 сентября только за 30 минут свой выбор сделали семеро жителей ДНР и ЛНР. А 25 сентября в Троицке проголосовала семья из Запорожья. Отметим, что в Троицке проводится выездное голосование. Там могут проголосовать жители этого города и ближайших населённых пунктов.

25 и 26 сентября избирательные участки работают с 10:00 до 18:00 по местному времени. А 27-го — с 10:00 до 16:00. По вопросам участия в референдумах можно обращаться по номеру телефона 8-351-727-71-06 с 9:00 до 20:00

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.