Томск, , 10:58 — REGNUM В Томской области за восемь месяцев с начала года введено в строй 252,9 тыс. кв. метров жилья, что на 11,4% больше, чем в январе–августе 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Три четверти всех квартир построили местные жители — 192,5 тыс. кв. метров или 76,1%. На долю предприятий пришлось 60,4% введённого в строй жилья.

«Наибольший объём жилищного строительства приходился на г. Томск. В Томске введено 70,9 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в городе уменьшился на 14,7%», — добавили в ведомстве.

Среди муниципалитетов по объёму ввода жилья лидирует Томской район, где построено 143,2 кв. метров, что на 35% больше аналогичного периода прошлого года.