Донецк, 25 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:43 — н.п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 14 минут ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.