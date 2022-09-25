Катманду, , 10:53 — REGNUM Катманду надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар.

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«Непал является страной-наблюдателем с 2016 г., теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации», — отметил он в интервью РИА Новости.

Также он выразил надежду, что прогресс по вопросу обретения нового статуса возможен на саммите в Индии в 2023 г.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.

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