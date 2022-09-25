Донецк, , 10:51 — REGNUM Международный наблюдатель от ЦИК РФ на референдуме о вхождении в состав России Игорь Сопов заявил об отсутствии жалоб и нарушений в процессе голосования в ДНР.

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«Объехал порядка 20 участковых избирательных комиссий, комиссии все подготовлены. … Мы не видели еще ни одного замечания, жалобы, нарушения», — отметил он.

Он также отметил высокий профессионализм участковых комиссий республики.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября и продолжится пять дней — до 27 сентября.