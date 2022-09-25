Москва, 25 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Тела двух погибших с огнестрельными ранениями обнаружили в западной части столицы России. Об этом 25 сентября сообщает прокуратура Москвы в своём телеграм-канале.

Scott.af.mil Стрельба из ружья

«Утром на улице Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы, было обнаружено на месте инцидента.

Кроме того, позднее в московской прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь 1992 года рождения, которая находилась в автомобиле, после чего покончил жизнь самоубийством. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ход расследования которого контролируется столичной прокуратурой.

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