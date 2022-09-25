Донецк, , 10:47 — REGNUM За 14 минут ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:01 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм. 10:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами.

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