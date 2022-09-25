Вильнюс, 26 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Из Литвы уехало 230 беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, прибывших по программе ЕС, пишет литовское издание Lietuvos žinios. В 2015 году Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак, Эритрея.

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Всего в Литву приехало 309 мигрантов. На следующей неделе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас вместе с делегацией отправится в Италию, где с должностными лицами этой страны будет договариваться по поводу более быстрого переселения просителей убежища в Литву.

До сих пор из Италии прибыло 17 беженцев, из Греции — 267.