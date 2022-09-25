Калуга, , 10:57 — REGNUM Задача избежать ошибок по призыву мобилизованных, соблюдать законодательство поставлена на совещании калужской областной комиссии по частичной мобилизации, которую возглавил губернатор Владислав Шапша. В Калужской области уже вручено более половины повесток от запланированного количества. Об этом 24 сентября глава региона написал в социальной сети.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стране нужны способные к военному делу защитники. Все должны себе четко уяснить: мы служим стране, а не работаем на статистику. Пункты сбора обеспечим всем необходимым. Защитники нашей страны должны быть снабжены всем, что нужно для выполнения их непростого долга», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках частичной мобилизации, военными комиссариатами Калужской области оповещено порядка тысячи человек. Часть из них получила повестки, кто-то самостоятельно прибыл в военкомат. Добровольно вызвались принять участие в СВО уже 70 человек. Всего более 2,5 тыс. жителей области будут мобилизованы для участия в специальной военной операции в Донбассе.

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