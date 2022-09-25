Вашингтон, 25 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Американский джазовый музыкант, обладатель премии «Грэмми» Феррелл Сандерс умер в Лос-Анджелесе в возрасте 81 года 24 сентября. Об этом пишет газета The Washington Post.

schuetz-mediendesign Саксофон

О смерти музыканта сообщили представители лейбла Luaka Bop. Этот лейбл в 2021 году выпустил последний альбом Сандерса «Promises», записанный совместно с Лондонским симфоническим оркестром и британским продюсером электронной музыки Сэмом Шепардом.

Феррелл Сандерс в 1965 году присоединился к ансамблю Джона Колтрейна в качестве саксофониста. В последующие годы он сотрудничал с Элис Колтрейн, Биллом Ласвеллом, Доном Черри, Маккоем Тайнером и другими американскими музыкантами.

Самой известной работой Сандера стала композиция «The Creator Has a Master Plan» из альбома «Karma». В 1989 году Сандерс стал лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший инструментальный джаз-альбом».