Донецк, , 10:39 — REGNUM Бойцы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) принимают участие в референдуме по вопросу о воссоединении с Россией. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба НМ ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военнослужащие ДНР наряду с гражданскими лицами принимают участие в голосовании, отдавая свои голоса на патрульно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения и в кругу своих товарищей, голосуя за светлое будущее республики и за мир.

«Рады, дождались этого дня. Мы всегда участвовали во всех митингах, референдумах прошлых», — рассказал боец НМ ДНР с позывным «Глобус».

«Побыстрее бы эту хунту киевскую разбить, и чтобы наступил мир на Донбассе, и восстановить всё это», — добавил боец с позывным «Сова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за два дня более 16 тыс. жителей Херсонской области проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках на территории России.