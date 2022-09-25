Москва, 29 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несут бред, что мы собираемся напасть на Европу», — сказал Путин.

Он добавил, что на Западе сами выбирают цели для нанесения ударов по российской территории, выбирают наиболее эффективные, по их мнению, средства поражения.

Глава государства обратил внимание на то, что НАТО неоднократно расширялось на Восток, а сейчас в военный блок оказались втянуты Швеция и Финляндия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний в Европе. Глава государства подчеркнул, что Россия может направить военных в Польшу исключительно в случае нападения последней.

Спецоперация России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует, поделился своим мнением в интервью Sud Radio генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.