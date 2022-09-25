Донецк, , 10:37 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Снаряд для 155-мм гаубицы Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:27 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Макеевки из гаубиц 155 мм.

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