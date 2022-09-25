Новые прилёты по Макеевке — еще четыре натовских снаряда
Донецк, 25 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Василий Иванов ИА REGNUM
Снаряд для 155-мм гаубицы
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:27 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Макеевки из гаубиц 155 мм.