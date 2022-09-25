Москва, , 10:34 — REGNUM Около 30 мм осадков выпало в Москве за минувшие сутки — это более 40% от месячной нормы. Об этом 25 сентября сообщили в центре погоды «Фобос».

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В столице местами выпало до 2/3 от месячной нормы осадков. За сутки в мегаполисе выпало 28 мм, что составляет 43% от месячной нормы.

В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Тушино, Красногорск, Балчуг, Пушкино — 24 мм, Долгопрудный — 25 мм, Подмосковная — 26 мм, Можайск — 29 мм, Немчиновка — 31 мм, Волоколамск — 34 мм, Серпухов — 39 мм, Шаховская — 42 мм, что составляет 67% от сентябрьского лимита осадков.