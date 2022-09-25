Москва, , 10:28 — REGNUM Факты новых обстрелов нескольких районов Донецка со стороны киевских нацистов расследуют российские следователи. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что российские следователи осмотрели Петровский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, по которым ранее ВСУ нанесли удары.

Также уточняется, что при обстреле Куйбышевского района были ранены две мирные жительницы, в Петровском районе — получили ранения мужчина и женщина, и в Никитском районе — ранена одна мирная жительница.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех лиц, причастных к совершению данных преступлений. Указанным фактам будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстрел Макеевки из гаубиц калибра 155 мм.