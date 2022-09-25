Омск, 25 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Омской области организованы четыре участка для голосования на референдумах о воссоединении с Россией — по одному для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Пресс-служба правительства Омской области Митинг в Омске в поддержку референдумов по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома, отмечена высокая активность избирателей. Всего в регионе имеют право принять участие в референдуме около 1 тыс. человек.

«При этом, комиссии, образованные из числа граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организуют голосование и на избирательных участках, и с выездом за пределы города, включая и самые отдаленные районы», — отметили в избиркоме.